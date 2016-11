24-11-2016 12:41

PJ deteve dois homens em Seia por suspeita de abuso sexual de uma menor

A Polícia Judiciária da Guarda anunciou hoje a detenção de dois homens por suspeita da prática do crime de abuso sexual de uma menor em Seia.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, os suspeitos estão «fortemente indiciados» pela prática, «cada um e em momentos distintos», de abuso sexual de crianças, tendo como vítima a mesma menor de catorze anos.

«Os abusos terão sido cometidos um por recurso a superioridade física sobre a vítima e o outro num contexto de aparente envolvimento emocional da mesma com o seu agressor», acrescenta a PJ em comunicado.

Os detidos, com 36 e 26 anos, vão ser presentes a tribunal.