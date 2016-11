23-11-2016 17:20

Aves derrota Sp. Covilhã no Santos Pinto

A série de vitórias do Sp. Covilhã nas competições oficiais foi hoje interrompida no Santos Pinto.

Em jogo da 15ª jornada, os “leões da serra” perderam 2-0 com o Aves, segundo classificado. Marcaram João Pedro (73’), na transformação de uma grande penalidade, e Mike (81’), com um autogolo.