23-11-2016 17:06

Estradas novamente fechadas na Serra da Estrela

As ligações Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Loriga/Sabugueiro estão novamente fechadas ao trânsito devido à neve.

A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela está encerrada desde as 15h45. A neve continuar a cair com intensidade na região.