23-11-2016 16:51

Receitas aumentam nas autoestradas com descontos

Os descontos de 15 por cento nas portagens das antigas Scut (A4, A22, A23, A24 e A25) aumentaram as receitas da Infraestruturas de Portugal (IP).

A empresa arrecadou mais 500 mil euros nos primeiros três meses em que desceram os preços (a partir de agosto deste ano). As receitas até outubro foram de 36,2 milhões de euros, mais 1,4 por cento do que o total arrecadado no mesmo período do ano passado (35,7 milhões de euros), noticiou o “Jornal de Notícias”.

No entanto, os aumentos não aconteceram em todas as concessões. Na A4 o valor subiu de 500 mil para 770 mil euros, na A22 de 12,5 para 12,9 milhões e na A23 de 3,4 para 4 milhões. Por sua vez, a A24 registou uma quebra de 3,5 por cento e a A25 de 4,3 por cento.

As razões para o sucedido podem ser diversas. Na A22, o crescimento do turismo, bem como as obras na EN125, podem ter desviado o tráfego para a autoestrada. Na A4, a abertura do túnel do Marão (que reduz o tempo de viagem e evita estradas perigosas) poderá ser um motivo de atração de automobilistas. Contudo, todas as estradas viram o seu tráfego aumentar.