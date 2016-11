23-11-2016 16:37

XIIIº Passeio Micológico em Terras de Algodres no sábado

A Confraria da Urtiga e a União de Freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão (Fornos de Algodres) vão organizar no sábado o XIIIº Passeio Micológico em Terras de Algodres.

A atividade começa pelas 9 horas, em Juncais, com a concentração dos participantes, seguindo-se uma saída de campo entre aquela localidade e Vila Soeiro do Chão.

Às 14h30 será realizada uma sessão de identificação, classificação, exposição e venda de cogumelos no Centro Cultural Municipal Dr. António Menano, em Fornos de Algodres, seguindo-se a apresentação de painéis sobre "A identificação dos cogumelos no campo" (Puri Lorenzo, Grupo Micológico Galego) e "O género Gymnopilus" (Pierre Roux, Federação das Associações Micológicas Mediterrânicas).