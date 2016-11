22-11-2016 11:14

“Sabores de Outono” no posto de turismo de Almeida

O Turismo Municipal de Almeida tem patente ao público até dia 30 deste mês a exposição “Sabores de Outono”, no âmbito da promoção das potencialidades do concelho. A mostra é composta por vários produtos endógenos e outonais (mel, frutos secos, chás, ervas aromáticas, doces e compostas, entre outros), que poderão ser apreciados e adquiridos pelos visitantes. A exposição pode ser visitada durante o horário de funcionamento daquele espaço.