21-11-2016 22:25

Líder parlamentar do PS pede ao Governo «esforço» para acelerar apoios do "Portugal 2020"

O líder parlamentar do PS considerou hoje que é necessário um esforço do Governo para facilitar e introduzir maior celeridade na conclusão dos processos de investimento das empresas que se candidatam a financiamentos comunitários.

Carlos César falava aos jornalistas após ter visitado o Núcleo Empresarial da Região da Guarda (NERGA) e a Associação Comercial no âmbito do segundo dos três dias de Jornadas Parlamentares do PS.

Numa referência à execução do novo quadro comunitário de apoio "Portugal 2020", o presidente do PS disse que estas duas reuniões lhe permitiram concluir que «é preciso fazer um esforço muito importante ao nível da governação para que haja uma maior celeridade e uma maior facilitação de todos os aspetos processuais relacionados com investimentos, apoios às empresas e satisfação de pagamentos».

«Isso é fundamental que ocorra sobretudo para as empresas das regiões do interior, onde os atrasos ou faltas de atenção têm maiores consequências do que para as empresas que operam com grandes mercados ou possuem maior escala», advertiu Carlos César.

Interrogado se o salário mínimo nacional, no próximo ano, ficará nos 557 euros (tal como prevê o executivo) ou nos 540 euros (como defendem as confederações patronais), o presidente do PS respondeu que nessa matéria «vale o que disse o primeiro-ministro» António Costa.