21-11-2016 18:36

Congresso Internacional debate jornalismo e dispositivos móveis

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai juntar especialistas nacionais e internacionais na área do jornalismo para analisar os desafios que o setor enfrenta no século XXI, à luz da mobilidade.

A terceira edição do Congresso Internacional JDM – Jornalismo e Dispositivos Móveis decorre amanhã e na quarta-feira na Faculdade de Artes e Letras com de referência na área e profissionais de algumas das maiores empresas de comunicação do país. Ramon Salaverría (Universidad de Navarra), Eduardo Pellanda (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e representantes Alexandre Brito (subdiretor de Informação da RTP), Diogo Queiroz Andrade (diretor adjunto do jornal Público), Pedro Monteiro (responsável no grupo Impresa pela área dos conteúdos digitais) e Rui Rocha Ferreira (licenciado e mestre pela UBI, que atualmente é diretor-editorial do Future Behind, uma publicação especializada em novas tecnologias), são alguns do intervenientes.