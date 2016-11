21-11-2016 16:42

Passeio micológico em Maçal do Chão no domingo

A freguesia de Maçal do Chão (Celorico da Beira) organiza um passeio micológico no domingo.

Os participantes terão pela frente um percurso com cerca de quatro quilómetros, que terá início às 9h30, e inclui um almoço convívio. As espécies recolhidas serão identificadas e expostas no final da iniciativa, que é coorganizada pela Associação de Caça e Pesca de Maçal do Chão e a autarquia. As inscrições podem ser efetuadas no site www.valeseserras.wordpress.com ou pelo telefone 271 747 400.