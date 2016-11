21-11-2016 10:07

Neve corta acessos na Serra da Estrela

A neve que caiu com intensidade esta madrugada na Serra da Estrela fechou alguns dos acessos ao maciço central.

Segundo fonte do Centro de Limpeza de Neve, o trânsito está cortado nos troços Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida desde as 6h20, não havendo para já previsões quanto à reabertura.

«Os limpa-neves estão no terreno e assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança reabrimos as estradas», adiantou a mesma fonte.