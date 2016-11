20-11-2016 21:55

Goleada em Fornos de Algodres

A equipa de Fornos de Algodres arrasou o Vilar Formoso ao vencer o encontro por 9 -.1, em jogo da oitava jornada da primeira divisão distrital. A goleada deu ao Fornos de Algodres a liderança do campeonato, destronado o Sporting do Sabugal para o segundo lugar, depois de um empate a zero com a formação do S. C. Mêda.

Confira os resultados dos restantes jogos da jornada:

Gin C Figueirense 1 - 2 ADRC Aguiar Beira

A.D. de São Romão 2 - 1 D. Trancoso

Estrela Almeida 2 - 1 Ass. D. Manteigas

Ass. C. Desp. Soito 2 - 3 CF Vilanovenses