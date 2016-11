20-11-2016 16:40

Jornadas parlamentares do PS entre hoje e terça-feira

As jornadas parlamentares do PS realizam-se na Guarda entre hoje e terça-feira sob o tema “Valorizar o Território, Relançar a Economia”.

A iniciativa que vai juntar os deputados socialistas na Assembleia da República começa com uma homenagem a Almeida Santos em Vide, a sua terra natal, hoje à tarde. O dia seguinte será dedicado às visitas aos concelhos, sendo que, na Guarda, uma delegação chefiada pelo líder parlamentar Carlos César – e integrada pelos dois deputados eleitos pelo distrito, Santinho Pacheco e Maria Antónia Almeida Santos – vai reunir com o presidente da Câmara Álvaro Amaro e visitará o Bispo da Guarda. Estão ainda previstas reuniões com a Associação Comercial e o NERGA – Associação Empresarial. Na terça-feira o Hotel Vanguarda recebe o ponto alto destas jornadas parlamentares com uma sessão em que vão participar os ministros da Agricultura (Capoulas Santos), das Finanças (Mário Centeno) e da Segurança Social, Solidariedade e Emprego (Vieira da Silva). Vai também intervir a Coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Helena Freitas. O primeiro-ministro António Costa encerrará os trabalhos.