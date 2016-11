20-11-2016 13:13

Fotografia de natureza em destaque no Imaginature

Este fim-de-semana decorre em Manteigas a terceira edição do Imaginature - Festival de Fotografia e Vídeo de Natureza.

Está prevista a participação de mais de uma centena de fotógrafos amadores e profissionais com o objetivo de aproveitar os contrastes da paisagem natural daquele concelho serrano nesta altura do ano. Estão programadas sessões teóricas, exposições e saídas de campo, numa delas os participantes vão fotografar o nascer do sol na montanha. Serão ainda divulgados os vencedores do XXXº concurso fotográfico de Manteigas que registou este ano 39 concorrentes e 198 trabalhos apresentados. No Imaginature vão intervir os fotógrafos Luís Afonso, Tânia Araújo, Ricardo Guerreiro, Nuno Cabrita, Joel Santos, Hugo de Sousa, Luís Quinta, Nuno Luís, João Cosme, Ricardo Lourenço e José Conde, bem como Vítor Baía, montanhista e especialista em meteorologia.