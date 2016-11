19-11-2016 21:25

Teatromosca apresenta “Fahrenheit 451” no TMG

Um clássico da literatura norte-americana sobe ao palco do TMG hoje, às 21h30 pela companhia Teatromosca.

Trata-se de “Fahrenheit 451”, uma peça que resulta da adaptação do célebre romance de ficção científica de Ray Bradbury. A encenação é de Pedro Alves e a interpretação de Filipe Araújo e Rute Lizardo. Estreado em França, em novembro do ano passado, o espetáculo tem como personagem principal um bombeiro cujo trabalho consiste em queimar livros para fazer respeitar a lei que proíbe os cidadãos de ler. Até ao dia em que conhece uma rapariga de 16 anos que o incentiva a pensar por si mesmo, algo que acabará por desencadear uma perseguição do governo. Na sociedade descrita em “Fahrenheit 451” as pessoas já não pensam por si mesmas e enfrentam, sem darem conta, um governo opressivo que as controla através do consumo compulsivo de comprimidos e de televisão.