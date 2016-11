19-11-2016 14:43

Cartoonista Vasco expõe no Museu Abel Manta

O cartoonista Vasco expõe toda a sua obra de desenho satírico em acrílicos e cartoons no Museu Municipal Abel Manta (Gouveia). A mostra “Desenho satírico e pintura ou riso e inquietude” é inaugurada hoje e fica patente até ao final do ano.

A iniciativa acontece no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira. Natural de Vila Real (1935), Vasco Castro é um cartoonista de referência na imprensa portuguesa, tendo sido ainda escritor e pintor. Entre 1961 e 1974 viveu o exílio em Paris, onde colaborou com jornais como o “Le Monde” ou o “Le Figaro”. Em Portugal, o seu traço agressivo e mordaz faz de Vasco um dos cartoonistas mais ousados da caricatura contemporânea. Amigo de Vergílio Ferreira em Fontanelas, ambos tinham em comum o gosto pela arte, nomeadamente de Francis Bacon, tendo servido de inspiração ao escritor para a criação do personagem central do romance “Na Tua Face”.