19-11-2016 11:00

“Open Cidade da Covilhã” no fim-de-semana

O Penta Clube da Covilhã (PCC), a autarquia local e a Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno promovem no fim-de-semana o “Open Cidade da Covilhã”, com provas de tiro laser e triatlo moderno universitário, o “Troféu Marquês do Funchal”, no formato de triatlo moderno para juvenis, juniores A, juniores e seniores, e o Campeonato Nacional de Clubes (destinado aos escalões jovens até juvenis).

A tarde de hoje será dedicada à esgrima e ao tiro laser, a partir das 15 horas, no PCC. Já amanhã haverá natação (11 horas) na piscina municipal e combinado (tiro e corrida) a partir das 13h15 na Escola Básica Pêro da Covilhã/Clube Desportivo da Covilhã. Pelas 16h30 realiza-se a entrega de medalhas/ troféus para os três primeiros classificados e lembranças para todos os atletas.