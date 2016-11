18-11-2016 16:02

Festival do Borrego da Marofa prossegue este fim-de-semana em Figueira de Castelo Rodrigo

O município de Figueira de Castelo Rodrigo está a acolher a terceira edição do Festival do Borrego da Marofa para divulgar uma especialidade gastronómica típica do concelho, bem como o seu vasto património e tradições.

Este fim-de-semana será possível visitar uma feira de produtos regionais no Pavilhão dos Desportos, onde os visitantes poderão adquirir o que de melhor se faz em Figueira.

Há ainda a possibilidade de se degustar o borrego da Marofa nos restaurantes locais aderentes. No sábado e domingo haverá uma concentração de todos os restaurantes no Pavilhão dos Desportos, criando um espaço de convívio.

Na tarde de sábado, pelas 16 horas, a Orquestra BACH’US atua no auditório do pavilhão, com entrada gratuita.