18-11-2016 15:44

“Beira Interior - Vinhos & Sabores” começa hoje

Regressa neste fim-de-semana o certame “Beira Interior Vinhos & Sabores”. Entre amanhã e domingo, no Pavilhão Multiusos de Pinhel, os néctares da região vão estar em destaque, envolvidos num ambiente de “glamour”.

Depois do sucesso do ano passado, a atividade volta a ser organizada pelo município da “cidade-falcão” e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e este ano procura trazer importadores para que, aos poucos, os produtores consigam chegar aos mercados internacionais.

Este ano no “Beira Interior - Vinhos & Sabores” vão estar presentes 50 expositores, exclusivamente da região, num salão de vinhos onde haverá degustações, provas comentadas, workshops e sessões de “showcooking”. Está também previsto o seminário “Vinhos – da Beira Interior para o Mundo”, que se realizará no sábado de manhã, sobre a importância da internacionalização do sector e terá como oradores Francisco Antunes (Aliança Vinhos de Portugal), Paulo Ramos (Quinta de Paços), Carlos Silva (UDACA – União das Adegas Cooperativas do Dão), Pedro Rodrigues (Instituto Politécnico de Viseu), Edgar Lameiras (Instituto Politécnico de Leira) e João Carvalho (CVRBI – Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior).