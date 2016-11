18-11-2016 14:16

Míscaro é rei no fim-de-semana

Entre hoje e domingo, a aldeia do Alcaide (Fundão) recebe os Míscaros – Festival do Cogumelo, numa iniciativa da Liga dos Amigos do Alcaide, da autarquia do Fundão e da Junta de Freguesia local.

Neste evento os visitantes poderão aproveitar os passeios micológicos e a natureza envolvente da Serra da Gardunha, degustar diferentes formas de confeção de cogumelos nas tasquinhas típicas especialmente preparadas pelos habitantes da aldeia e haverá ainda outras especialidades da região.

A iniciativa tem como objetivo evidenciar o património paisagístico, cultural e ambiental do Alcaide e de toda a Serra da Gardunha. Do programa da oitava edição, além da gastronomia micológica regional, destacam-se sessões de “livecooking” com os chefs Mário Rui Ramos, Joe Best, Duarte Batista, Miguel Gameiro; a animação de rua, as tasquinhas, os ateliers e um espaço para crianças, a Miscolândia. No domingo haverá um mega almoço com o custo de um euro.