18-11-2016 11:31

Ministro da Educação hoje na Ensiguarda

O ministro da Educação está hoje na Guarda para visitar a escola profissional Ensiguarda.

A vinda de Tiago Brandão Rodrigues acontece por ocasião do décimo aniversário daquele estabelecimento de ensino e terá início pelas 15 horas. Está prevista a inauguração da ampliação e requalificação das instalações na Rua Comandante Salvador do Nascimento e uma ida ao local da futura residência de estudantes, junto ao parque municipal, onde o governante vai lançar a primeira pedra da empreitada.

Segundo a Ensiguarda, o projeto representa um investimento superior a um milhão de euros e o edifício, de dois pisos, estará concluído no início do próximo ano letivo.