18-11-2016 10:27

Posto da Galp assaltado na Póvoa do Mileu

O posto de combustíveis da Galp na Póvoa do Mileu, na Guarda, foi assaltado esta madrugada, desconhecendo-se ainda o que foi levado do estabelecimento comercial.

A PSP está no local, sendo que o posto está fechado esta manhã. Também durante a madrugada a PSP deteve, na cidade, dois indivíduos, ambos com 22 anos, por posse de droga e de arma ilegal. Segundo fonte do Comando Distrital da polícia, um dos detidos tinha na sua posse 13 doses de haxixe, enquanto o outro homem foi apanhado com «um taco de “snooker” adaptado».