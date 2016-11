18-11-2016 10:11

Conselho de Ministros aprova vabilização da Fundação Côa Parque

O Conselho de Ministros aprovou ontem uma resolução que pretende viabilizar a Fundação Côa Parque (Vila Nova de Foz Côa), autorizando a transferência das verbas necessárias para a instituição que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Côa poder saldar integralmente as suas dívidas, que rondam os 640 mil euros.

Desta forma, fica definitivamente afastado o cenário de extinção da fundação, defendida pelo anterior ministro da Cultura, João Soares, que pretendia colocar o Museu do Côa sob a tutela direta da Direcção-Geral do Património Cultural.