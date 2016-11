17-11-2016 17:42

Chuva e neve no fim-de-semana

O fim-de-semana vai ser marcado pela chuva, pontualmente forte, vento, descida da temperatura e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a previsão na sexta-feira aponta para um aumento de nebulosidade para o final do dia e chuva fraca nas regiões do Norte e Centro.

No que diz respeito às temperaturas, o IPMA adianta que na sexta-feira está prevista uma descida da temperatura mínima, em especial nas regiões do interior, entre 4 a 6 graus Celsius.

Já no fim-de-semana, vamos ter uma subida da temperatura mínima entre 4 e 6 graus e na segunda-feira nova descida da temperatura em todo o território.

Ainda no domingo está prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a quota ao longo do dia para os 800 metros, informa o IPMA.