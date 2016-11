17-11-2016 15:39

IIIª Academia do Poder Local a partir de hoje na Guarda

A IIIª Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD) começa hoje e decorre até domingo na Guarda, contando com a participação do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, na sessão de encerramento.

A iniciativa é destinada a autarcas eleitos, candidatos a autarcas e a quem se interessa pela temática do poder local. O líder parlamentar Luís Montenegro participará na sessão de abertura (amanhã às 20 horas), enquanto Passos Coelho deverá encerrar os trabalhos no domingo (12h30).

Durante as sessões serão abordados temas como “Autarquias: política e gestão” (por Rui Rio, ex-presidente da Câmara do Porto), “O novo papel do poder local no desenvolvimento económico - trunfo do território” (Augusto Mateus, antigo ministro da Economia no governo de António Guterres) e “Educação, descentralização e desenvolvimento local” (David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação), entre outros. Está ainda prevista a participação de António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).