17-11-2016 11:10

Cinecôa começa hoje em Vila Nova de Foz Côa

O Cinecôa – Festival Internacional de Cinema de Foz Côa regressa entre hoje e sábado, com um cartaz para diferentes públicos.

No auditório do Centro Cultural serão exibidos oito longas-metragens, seis curtas e vários filmes de animação para crianças. O dia de hoje ficará marcado pela presença do realizador inglês Hugh Hudson, cujo filme “Altamira”, com António Banderas, que tenta relacionar a arte rupestre do sítio espanhol de Altamira, considerado a “Capela Sistina da arte rupestre”, e as gravuras do Vale do Côa. Amanhã o destaque vai para o filme-concerto “Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens”, um clássico de Murnau (1922) musicado ao vivo pela Orquestra do Norte. Do Cinecôa constam ainda outros filmes produzidos recentemente em Marrocos, Espanha, Reino Unido, França, Luxemburgo, Brasil e Cuba. Durante o festival, que tem entrada livre, será distinguido o realizador António-Pedro Vasconcelos, sendo exibido o seu último filme “Amor Impossível” seguido de um concerto da filha, Patrícia Vasconcelos. A mostra, organizada pela autarquia local, teve a sua estreia em 2011 e já homenageou ou contou com a presença de figuras do cinema como Manoel de Oliveira, Lisandro Alonso, Benoît Jacquot, Teresa Vilaverde e Tino Navarro.