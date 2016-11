16-11-2016 15:35

Serra da Estrela em debte no IPG

O Instituto Politécnico da Guarda e a Associação Geopark Estrela promovem hoje um debate dedicado à Serra da Estrela, com o intuito de articular o seu desenvolvimento sustentado, reforçando o valor cultural, científico e económico que estes territórios podem apresentar.

A iniciativa decorre no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e conta com a presença da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo; Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Oliveira Ramos, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Maria Pereira Abrunhosa, Coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Helena Maria de Oliveira Freitas; Secretária Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ana Martinho e o Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Rogério Rodrigues.