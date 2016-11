15-11-2016 18:38

Exposição em Belmonte evoca tomada de Ceuta

“Ceuta ontem, Ceuta hoje. 600 anos de Encontro de Culturas entre Atlântico e Mediterrâneo” é a exposição que se segue no castelo de Belmonte. A mostra foi inaugurada no domingo.

A mostra resulta de uma coprodução entre o World of Discoveries, um museu interativo e parque temático do Porto, a Cidade Autónoma de Ceuta e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, aos quais se juntou a Câmara de Belmonte ao acolher a primeira paragem da sua itinerância.

A temática desta exposição evoca os 600 anos da tomada de Ceuta pelos portugueses, liderados pelo rei D. João I e os seus filhos Duarte, Pedro e Henrique. Desse exército de cerca de 19 mil homens fazia parte Luís Álvares Cabral, alcaide-mor de Belmonte, segundo senhor de Azurara e bisavô de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil em 1500.

Situada entre dois mares, Ceuta foi portuguesa entre 1415 e 1668, mas também cidade romana, muçulmana, cristã e próxima da Península, tendo sido sempre lugar de encontro de culturas. A exposição fica patente até maio de 2017.