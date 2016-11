14-11-2016 19:54

Catorze personalidades e instituições homenageadas no Dia da Cidade da Guarda

A Câmara da Guarda vai atribuir medalhas de honra e de mérito a 14 personalidades e instituições ligadas ao concelho no Dia da Cidade, que se comemora a 27 de novembro.

A proposta de atribuição de condecorações de reconhecimento público foi aprovada por unanimidade na reunião de hoje do executivo. Assim, a medalha de honra do município grau ouro será concedida ao cientista Fernando Carvalho Rodrigues «pelos seus serviços de muito excecional relevância». Com a distinção, o atual presidente da Assembleia Municipal passa a ter o título de “Cidadão Honorário da Guarda”.

A medalha de mérito municipal grau prata será entregue a Fernando Nelas Pereira (artesão cesteiro), Manuel Luís dos Santos (historiador), José Neves (ator), Virgílio Ferro Bento (investigador), Luís Figueiredo (investigador), Orlindo Cabeças (comandante dos Bombeiros de Gonçalo), Maria de Lurdes Rocha Vieira (fundadora da Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes), Manuel Pereira de Matos (vigário geral da Diocese da Guarda) e, a título póstumo, Sérgio Rocha (bombeiro falecido no incêndio de Famalicão em julho de 2006).

Serão também agraciadas quatro instituições: Conservatório de Música de São José da Guarda, Centro de Assistência Social da Guarda, Escola Profissional da Guarda e Centro Cultural “Os Serranos” (com sede nos Estados Unidos da América, que tem promovido e divulgado as potencialidades e tradições da Serra da Estrela). No Dia da Cidade serão igualmente homenageados 25 funcionários da Câmara com a medalha de excelência e dedicação do município.