14-11-2016 12:25

Requalificação do parque municipal da Guarda «começa amanhã»

As obras de requalificação do parque municipal da Guarda vão começar amanhã, anunciou o presidente da Câmara.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, Álvaro Amaro declarou que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco autorizou o início dos trabalhos mas impede o abate de árvores. «No decurso desta primeira intervenção a Quercus o projetista, bem como um representante dos autores da providência cautelar, deverão reunir para decidir quais as árvores a abater», afirmou o autarca.

«O objetivo deste projeto não é abater árvores, mas devolver parque à cidade», acrescentou Álvaro Amaro.