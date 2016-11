14-11-2016 12:01

Tribunal suspende abate de árvores no Parque Municipal da Guarda

Foi suspenso, provisoriamente, o abate de árvores no Parque Municipal da Guarda. A providência cautelar interposta por um grupo de cidadãos foi decretada pelo Tribunal Administrativo de Castelo Branco, relativamente à impossibilidade de corte das árvores no Parque Municipal da cidade.

Entretanto foi também interposta uma ação popular com o objetivo de anular o ato administrativo de adjudicação da Empreitada de Requalificação Urbana do Eixo Central da Guarda - Parque da Cidade da Guarda, assim como o contrato de empreitada que se seguiu e todos os atos subsequentes.