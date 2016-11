14-11-2016 10:32

Trânsito cortado na A23 junto ao Fundão

A autoestrada A23 está cortada ao trânsito desde as 8h03 devido ao despiste de um veículo pesado de transporte de viaturas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a circulação está interrompida no sentido norte-sul, entre o nó de Fundão Sul e Castelo Novo.

«Não há vítimas a registar, apenas danos materiais», adiantou o CDOS. Estiveram no local os bombeiros do Fundão, com uma viatura e quatro elementos, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com uma ambulância e dois elementos.