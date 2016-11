13-11-2016 20:35

SC Celoricense e Freixo de Numão destacam-se na pré-eliminatória da Taça de Honra

A primeira pré-eliminatória da Taça de Honra AF Guarda disputou-se esta tarde.

Os destaques vão para a vitória do SC Celoricense, que recebeu e venceu o Vila Cortez por 3-0, resultado que se verificou também na vitória do Freixo de Numão sobre o ADC Castelos.

O FC Pala venceu o Estrela de Almeida por duas bolas a uma. Nos restantes jogos, o AD São Romão empatou a zero com Trancoso; o Casal Cinza recebeu o Paços da Serra, jogo que terminou 2-2. Por fim, a partida entre o Vila Formoso frente ao SC Sabugal, com o marcador a registar um empate a zero no final dos 90 minutos.