13-11-2016 20:24

GD Gouveia vence Pampilhosa

Decorreu esta tarde a décima jornada do Campeonato de Portugal Prio Série D, onde a equipa do GD Gouveia recebeu e bateu o Pampilhosa por 3-0.

Os Gouveenses ocupam, assim, o 6º lugar da tabela classificativa com 14 pontos, sendo que na próxima jornada deslocam-se ao terreno do AD Nogueirense.