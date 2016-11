13-11-2016 20:18

Sp. Covilhã apura-se para oitavos de final da Taça de Portugal

Durante esta tarde disputou-se o jogo entre o Sp. da Covilhã e o Varzim, a contar para a 4ª eliminatória para a Taça de Portugal.

O encontro terminou com a vitória dos serranos, com o marcador no fim dos 90 minutos a registar 1-0. O tento vitorioso foi marcado por Harramiz, decorria o minuto 20.

Desta forma, o Sp. da Covilhã tornou-se o primeiro apurado para os oitavos de final da Taça de Portugal.