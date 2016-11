13-11-2016 14:52

Pré-eliminatória da Taça de Honra da AF Guarda joga-se hoje

Joga-se hoje a pré-eliminatória da Taça de Honra da Associação de Futebol (AF) da Guarda.

Estão agendadas as partidas Pala-Almeida, Vilar Formoso-Sabugal, Freixo de Numão-Castelos, Celoricense-Vila Cortês, Casal Cinza-Paços da Serra e S. Romão-Trancoso. O Manteigas passou à fase seguinte devido à desistência do Pinhelenses. As restantes equipas estão isentas e só vão entrar em jogo na primeira eliminatória, agendada para 5 de fevereiro de 2017.