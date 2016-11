13-11-2016 11:45

Festival de sopas hoje em Gouveia

A 17ª edição do Festival de Sopas “Serra da Estrela” decorre hoje em S. Paio (Gouveia).

O evento está de regresso ao espaço original no recinto da antiga Adega Cooperativa de S. Paio, agora sob gestão da Seacampo, empresa com sede em Vila Nova de Tazem. Na S. Paio – Feira e Cultura e o festival de sopas podem participar privados, restaurantes e instituições da região. Os visitantes poderão degustar receitas de canjas, caldos, cremes e sopas a concurso, confecionadas no local, a partir das 13 horas, sendo revelados os vencedores pelas 15h30. A organização é da freguesia de S. Paio e da Seacampo, que prepararam um programa que inclui animação musical e outros petiscos.