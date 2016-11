12-11-2016 11:27

Festival Borrego da Marofa regressa hoje para terceira edição

Hoje, amanhã, e 19 e 20, o município de Figueira de Castelo Rodrigo acolhe a terceira edição do Festival do Borrego da Marofa para divulgar uma especialidade gastronómica típica do concelho, bem como o seu vasto património e tradições.

À semelhança dos anos anteriores, haverá uma feira de produtos regionais no Pavilhão dos Desportos, onde os visitantes poderão adquirir o que de melhor se faz em Figueira. Será também possível degustar o borrego da Marofa nos restaurantes locais aderentes à iniciativa. No entanto, este ano o município quis proporcionar algo diferente e nos dias 19 e 20 «haverá uma concentração de todos os restaurantes no Pavilhão dos Desportos, onde será criado um espaço de convívio», adianta o presidente da Câmara. Segundo Paulo Langrouva, «continuamos a associar as atividades de comércio de produtos regionais e a apostar na diversão, uma vez que vamos ter diversos conjuntos a atuar durante os dias do evento, nomeadamente com música clássica». Nas tardes de 12 e 19, pelas 16 horas, a Orquestra BACH’US atua no auditório do pavilhão, com entrada gratuita. Sobre as expetativas da autarquia, o edil confessa que está «bastante otimista, penso que vamos ter maior adesão, pois houve mais divulgação e as pessoas já conhecem este festival. Apostámos mais na promoção e acho que estamos a conseguir dar um impulso diferente».