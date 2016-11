12-11-2016 00:46

Apoiantes de Eduardo Brito elegem mais dois delegados ao congresso do PS Guarda que António Saraiva

A lista A, afeta a Eduardo Brito, venceu esta noite as eleições para delegados ao congresso federativo do PS Guarda.

Os apoiantes do antigo presidente da Câmara de Seia e ex-candidato à presidência da Federação guardense apresentaram listas em todas as secções e elegeram 81 delegados contra 79 da lista B, liderada por António Saraiva. O líder dos socialistas não concorreu em Seia, o que garantiu desde logo uma vantagem de 17 delegados aos oponentes.

Segundo dados oficiais, votaram 920 militantes esta noite. Tratou-se de uma repetição das eleições realizadas a 4 de março a par do escrutínio para a presidência da Federação, ganha por António Saraiva, e que tinham sido impugnadas por Eduardo Brito, que desistiu da corrida à Federação. Para o dirigente, que esteve na sede do partido, na Guarda, estas eleições «fecharam um processo que estava por encerrar. Há agora um único PS no distrito e é com esse PS que queremos trabalhar como partido vitorioso»

O congresso federativo vai ter lugar a 26 de novembro, ao que tudo indica, em Vila Nova de Foz Côa.