11-11-2016 19:10

BE debate Orçamento de Estado em Celorico da Beira

O tema "Que Orçamento para Portugal? O que quer o Bloco" vai estar em discussão esta noite (21h30), no Hotel Mira Serra, em Celorico da Beira.

A iniciativa é da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda (BE) da Guarda e conta com a intervenção de Pedro Soares, deputado da Assembleia da República e membro da Comissão Politica do BE.