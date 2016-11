11-11-2016 18:29

Best Youth esta noite no Fundão

Os Best Youth são os convidados, esta noite (22 horas), do “Sons à Sexta” n’A Moagem, no Fundão.

Oriunda do Porto, a banda é formada por Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas com uma sonoridade indie, rock eletrónico e “dream-pop”. São deles temas com “Hang Out”, “Black Eyes”, “Nice Face”, “In the Shade” (com Moulinex) ou “Mirror Ball” que têm feito furor nas rádios nacionais e lhes abriram os palcos dos principais festivais portugueses.

Em 2012 o duo surpreendeu tudo e todos com o EP de estreia, “Winterlies”, e três anos depois editou o seu primeiro disco, intitulado “Highway Moon”, também ele muito elogiado pela crítica. O álbum foi considerado o melhor disco de música portuguesa de 2015 pelos leitores da revista Blitz e pela equipa do programa “Autores Fora D’Horas”.

Os Best Youth foram ainda classificados pela BBC e pela revista francesa de música “Les Inrockuptibles” «uma das mais importantes novas bandas portuguesas». Após a digressão de apresentação de “Highway Moon”, a dupla voltou este mês à estrada com a “Demo Tapes Tour”, um formato pensado para salas intimistas em que os temas serão tocados em versão “demo”, «para que o público consiga experienciar o seu processo de criação e as respetivas histórias das etapas de composição», adianta a produção.

Em concerto, Catarina Salinas (voz) e Ed Rocha Gonçalves (sintetizadores, programações, guitarra e voz) são acompanhados pelo Ex-Wife Fernando Sousa (baixo e sintetizador) e Nuno Sarafa (bateria).