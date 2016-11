11-11-2016 16:30

Fernão Joanes traz “Alvaroque” ao TMG esta noite

O espetáculo de teatro comunitário “Alvaroque” sobe ao palco do TMG esta noite (21h30).

Esta produção da Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes foi estreada em julho na Festa da Transumância, naquela localidade do concelho da Guarda, e inspira-se nos mercados tradicionais das aldeias da encosta da Serra da Estrela. “Alvaroque” é nome dado pelos locais quando um negócio se realizava e o vendedor pagava umas bebidas aos intervenientes. A peça de teatro e música põe em cena as crenças, os medos, os pregões, a música, os negócios e os burlões destas feiras, sendo protagonizada por cerca de 50 pessoas maioritariamente de Fernão Joanes e Trinta.

A dramaturgia é de Joaquim Almeida, a direção teatral de Marco Ferreira e a direção musical de Bitocas Fernandes. A entrada é livre mediante levantamento prévio do ingresso na bilheteira do TMG até à véspera do espetáculo, que conta com o apoio da autarquia da Guarda, da Junta de Fernão Joanes, da União de Freguesias de Trinta e Corujeira e da Associação Raiz de Trinta.