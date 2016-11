11-11-2016 15:09

IIº Encontro micológico no sábado em Vila Mendo

A localidade de Vila Mendo, no concelho da Guarda, acolhe no sábado o IIº Encontro Micológico numa organização da Associação Cultural e Recreativa local.

A jornada começa logo pela manhã (9h15) com uma saída de campo para a recolha de míscaros, tortulhos e cogumelos sob a orientação de Joaquim Morais e do chef Miguel Veiga. Segue-se um almoço micológico, um workshop sobre a valorização culinária dos cogumelos selvagens, orientado por Miguel Veiga, e um magusto. O encontro termina com um jantar micológico. A inscrição custa 10 euros.