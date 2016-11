11-11-2016 14:48

Setenta expositores no Festival Económico da Mêda

O terceiro Festival Económico da Mêda começa hoje para promover os produtos locais e divulgar as potencialidades do concelho.

Até domingo, no pavilhão gimnodesportivo municipal vão estar em destaque os vinhos, queijo, mel, doçaria, agropecuária, caça, turismo e a gastronomia. Além disso, uma área do evento está reservada à participação de coletividades, Juntas de Freguesia, maquinaria agrícola, automóveis e outras atividades de ar livre, num total de setenta expositores.

Às 17 horas realeza-se um magusto convívio para toda a população. À noite atua o cantor Luizinho de Portugal. No sábado o recinto de exposições abre às 14 horas e para as 21h30 está agendado o concerto de Marco Paulo, seguido de um baile popular. No último dia o certame abre às 14 horas e encerra à meia-noite.