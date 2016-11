11-11-2016 10:31

Desenvolvimento rural é tema de seminário no Sabugal

Realiza-se hoje (14h30), no Sabugal, o tema “Potencialidades e Oportunidades” – Caminhos para o Desenvolvimento Rural.

O encontro vai abordar diversas questões como a reprogramação do PDR, apresentação de exemplo de sucesso da bolsa de terras, ajudas diretas ao IFAP, mas também apoios ao investimento e gestão florestal, assim como a nova legislação fundiária.

No final haverá um espaço aberto ao debate, a partir das 16h30, de forma a prestar esclarecimentos a todos os agricultores e empresários do concelho.

A sessão é promovida pelo município, em colaboração com a ADES – Associação Empresarial do Sabugal.