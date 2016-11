10-11-2016 18:30

Jogo é tema das Jornadas Históricas em Seia

“Homo Ludens, Homo Sapiens: os jogos da vida, a vida como um jogo através dos tempos” é o tema das XIXªs Jornadas Históricas que começaram hoje em Seia e prosseguem amanhã.

Os oradores vão abordar o percurso histórico do conceito de jogo – desde a Antiguidade até aos tempos atuais –, o jogo como divertimento e elemento fundamental no desenvolvimento sócio-emocional e cognitivo do ser humano, entre outras temáticas.

Promovidas pelo Arquivo Municipal, as Jornadas decorrem na Casa Municipal da Cultura e incluem esta noite (21h30) um espetáculo de magia por David Sousa seguido de uma demonstração de jogos de casino, pelo Casino da Figueira.

Durante a iniciativa estarão patentes exposições dedicadas ao espólio de jogos de casino, “Projeto do Objeto Arquetípico” (Escola Superior de Artes de Design de Matosinhos/Trienal de Milão) e “Jogos da Nossa Infância” (Museu do Brinquedo, de Seia).