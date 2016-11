10-11-2016 15:45

Banda da Covilhã promove workshop de percussão

Decorre hoje e amanhã, na Covilhã, um workshop de percussão que tem por base o encontro de percussionistas da Beira Interior organizado pela Banda local.

O arranque da formação vai ser assinalado com um concerto inédito no Biblioteca Café Concerto (21h30). Já amanhã, os trabalhos decorrem na sede da banda durante todo o dia e terminam com um recital de encerramento no auditório previsto para as 21h30.

O encontro de percussão tem como responsáveis Vasco Fazendeiro e José Silva e direção artística de Eduardo Cavaco. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e podem ser feitas através do email bandadacovilha@gmail.com ou na secretaria da Banda entre as 14 e as 20 horas.

No entanto, a organização solicita aos participantes a doação de uma contribuição à sua consideração.