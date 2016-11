10-11-2016 14:57

Lista B sai vencedora nas eleições para o Conselho Geral

A Lista B do Corpo de Professores e Investigadores elegeu nove elementos nas eleições para o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (UBI), disputadas ontem. Os votos alcançados pela Lista A permitem-lhe colocar seis elementos no órgão máximo da UBI. O Corpo de Professores e Investigadores tinha o maior número de mandatos em disputa nesta eleição, num total de 15.

Já entre as listas concorrentes no contingente de Corpo de Estudantes também venceu a Lista B, que colocou quatro elementos no conjunto de conselheiros, enquanto a Lista A elegeu um. No que toca ao Corpo de Pessoal Não Docente e Não Investigador vai ser necessário uma segunda volta, que se vai realizar amanhã. As listas C e D vão disputar a única vaga disponível para este grupo.

O Conselho Geral da UBI é composto por 29 elementos, dos quais 21 integram a academia e cuja escolha resulta do processo eleitoral que se encontra em curso e oito personalidades externas. Sairá destes elementos cooptados o próximo presidente do órgão. À exceção dos representantes dos alunos, o mandato é de quatro anos, durante o qual o Conselho Geral terá a responsabilidade de eleger o próximo reitor da UBI, em 2017.