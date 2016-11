10-11-2016 12:27

Tribunal de Contas chumba pedido de empréstimo da Câmara do Fundão

A Câmara do Fundão viu chumbada uma proposta de contração de um empréstimo bancário, que segundo explicou o Presidente da Câmara, tinha como objetivo «reduzir ainda mais as taxas de juro e o serviço da dívida». Paulo Fernandes explicou ainda que «fizemos uma renegociação no ano passado em que o valor da taxa diminuiu mas agora nesta segunda renegociação o tribunal de contas chumbou o visto»

Segundo o autarca «o nosso serviço de dívida ronda os sete milhões e meio de euros e eu diria que esse valor deveria baixar para os cinco milhões, para que o nosso município não esteja tão sufocado do ponto de vista financeiro». De Paulo Fernandes ficou ainda a garantia de que «vamos continuar a procurar todas as outras possibilidades para reduzir o serviço de dívida do município».