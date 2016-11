10-11-2016 11:07

Suspeito dos crimes de Aguiar da Beira é hoje presente a tribunal

Vai ser hoje ouvido pelo juiz de instrução criminal, no Tribunal da Guarda, o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira.

Pedro Dias, de 44 anos, entregou-se às autoridades, em Arouca, na passada terça-feira, 30 dias após os crimes que ocorreram a 11 de outubro em Aguiar da Beira. Desde a madrugada de quarta-feira que se encontra detido no Estabelecimento Prisional da Guarda.

Segundo os advogados que representam o detido - Mónica Quintela e Rui Silva Leal -, na PJ foi sujeito a questões processuais, como a constituição como arguido, a leitura dos deveres e dos direitos e «todas as formalidades próprias para este caso».

Os advogados adiantaram na quarta-feira à agência Lusa e à RTP que vão estar presentes no primeiro interrogatório judicial de arguido detido.

A PJ da Guarda adiantou em comunicado que o detido é suspeito da autoria de cinco crimes de homicídio qualificado, três dos quais na forma tentada, dois crimes de sequestro, pelo menos dois de roubo e um crime de furto, entre outros, ocorridos desde o dia 11 de outubro e o dia de terça-feira, nas localidades de Aguiar da Beira, Arouca (Aveiro) e Vila Real.

No âmbito das investigações, a PJ também constituiu arguida uma mulher, de 61 anos, sobre a qual recaem «fundadas suspeitas de favorecimento pessoal» ao detido.