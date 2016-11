09-11-2016 09:48

Uma noite eleitoral histórica

Trump eleito Presidente dos Estados Unidos.

Foi um resultado com alguma surpresa: Donald Trump foi eleito o 45.º Presidente dos Estados Unidos. Com vantagem em estados fulcrais desde o início da noite, Trump esteve à frente desde o primeiro momento. No final de uma noite que promete mudar o mundo, Donald Trump agradeceu o apoio e assegurou estar disponivel para dialogar com todas as nações